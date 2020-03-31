Может случиться так, что пессимистический сценарий станет для Украины оптимистичным, - Мария Репко

Падение украинской экономики в результате мирового экономического кризиса составит от 3% до 10%. Такой прогноз высказала Мария Репко, исполнительный директор Центра экономической стратегии в ходе онлайн-круглого стола Института Горшенина.

«Какие сейчас есть прогнозы для Украины от падения на 3% и 5% (базовый оптимистический сценарий), к падению 10% экономики - это пессимистический сценарий. Но может оказаться и так, что пессимистический сценарий будет нашим оптимистичным. Но есть и хорошие новости: в Китае индекс менеджеров по закупкам (РMI) уже достиг докризисного уровня - сначала спустился с уровня 55 на уровень 35 во время кризиса, а сейчас он уже превысил докризисный уровень. В принципе экономика имеет шансы восстановиться», - считает она.

По мнению Марии Репко, Украине нужно продолжать программу сотрудничества с МВФ.

«Все разговоры о дефолте касаются выплат кредиторам 1,3 миллиарда долларов. США и Европа пакеты помощи для своих компаний оценивают в триллионы долларов. Наш масштаб, по сравнению с миром, очень маленький. В мире шторм, и если огромные лайнеры пытаются как-то спасти своих пассажиров, и мы такая маленькая шлюпочка, и мы говорим: нет, нам не нужна помощь этих лайнеров - это для меня так звучит. Все научные исследования, все меры экономической поддержки, все противовирусные мероприятия и материалы (например, ткань) - это все импортируется, производится в западных странах. Это все производится в мире, а мир - это цепочки поставок, цепочки помощи во время такой кризиса. Если мы от мира сейчас изолируемся, то Украине неоткуда будет получить даже марлю, вакцину. Нам нужно быть с миром. МВФ, Европейский Союз, Всемирный Банк сейчас разрабатывают и начинают внедрять большие денежные пакеты помощи для развивающихся стран. Потому что они понимают, в каком положении мы все оказались. Они понимают, что ресурса у таких стран, как Украина или Египет, гораздо меньше, чем в той же Германии. Надо быть с ними, потому что они готовы помогать. Конечно, нам очень нужна программа с МВФ. Это то время, когда я не вижу другого ответа, на какие средства финансировать дефицит бюджета, который у нас будет. А то, что дефицит бюджета будет и он нужен - нет сомнения», - отметила эксперт.

При этом, падение стоимости энергоносителей, по мнению Марии Репко, выгодно Украине.

«Для Украины это хорошо, потому что страна импортирует энергоносители. Очень много топлива используют аграрии. Сельское хозяйство, пищевая промышленность - две отрасли, для которых очень важно снижение цены на топливо. Но неизвестно, что сейчас будет с ценой на аграрные товары, которые Украина экспортирует. Как правило, их цены очень коррелируют с ценами на нефть. Если цена на нефть падает - падает цена на зерно, кукурузу и так далее. Сейчас ситуация может быть не такая, потому что многие страны уже заговорили о кризисе продовольствия из-за коронавируса, и в принципе продовольственные товары сейчас считаются более или менее безопасным сектором, где спрос будет все равно, несмотря на все падения», - сказала она.

Относительно глобальных изменений в Украине и мире в результате локдауна и экономического кризиса, исполнительный директор Центра экономической стратегии отметила:

«Будет тренд к диверсификации размещения производств. Предприятия начнут рассматривать географический риск более взвешенно, чем они его рассматривали ранее. Размещение всех производств в Китае или в Индии будет уже рассматриваться с прицелом - а что будет, если будет какая-то эпидемия. С возможностью релокации, или производство будет диверсифицировано изначально. Это первый момент. Второй момент - это то, что трудовое законодательство будет меняться, в частности в таких странах, как наша, где оно достаточно устаревшее. По примеру, скажем, Финляндии, где гибкий рабочий день и дистанционная занятость - это новая норма. Ну и, конечно, все мы научимся пользоваться различными IT-решениями, такими как zoom, онлайн-конференции, онлайн обучение: в перспективе студенты смогут слушать лекции топовых профессоров мира», - считает Мария Репко.