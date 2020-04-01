Записи актов гражданского состояния в США

В США существуют множество категорий различных материалов, которые может изучать каждый желающий человек в своих целях. В их число входят и записи актов гражданского состояния или vital records – свидетельства о рождении, смерти, заключении брака, разводе. Необходимо понимать, что чаще всего к такой документации могут получить доступ лишь лица, которым она принадлежит или их ближайшие родственники. Но в некоторых случаях такие сведения открыты для изучения общественностью – все зависит от законодательства конкретного штата и сопутствующих обстоятельств.

Процедура получения доступа к подобным материалам может отличаться в зависимости от того, в каком регионе США подается запрос. В свидетельствах о смерти во Флориде не указывается причина смерти, пока не прошло 50 лет с момента кончины – получить такие сведения могут только близкие родственники. В Иллинойсе только ближайшая родня или лица, имеющие право собственности, могут получить доступ к официальным заметкам о появлении на свет или смерти.

В штате Массачусетс свидетельства о рождении являются публичными, если родители этого человека не были женаты на момент рождения. Позже, когда человек, появившийся на свет вне брака, женится, его свидетельство о браке не будет доступно широкой общественности без постановления суда. Такое положение дел скорей всего является пережитком далекого прошлого, когда дети, рожденные вне брака, подвергались гонениям, осуждались обществом.

Виды записей

Государство фиксирует все жизненно важные события, происходящие в жизни человека, и имеющие непосредственное влияние на его положение в обществе. Существует несколько основных категорий подобной документации:

Свидетельство о рождении – первый документ, получаемый человеком в первые дни жизни. В Соединенных Штатах свидетельства о рождении служат доказательством возраста, гражданства человека. Они необходимы для получения номера социального страхования, подачи заявления на получение паспорта, зачисления в школы, получения водительских прав, приема на работу или подачи заявки на оформление льгот, различных выплат. Документ включает в себя полную девичью фамилию матери и полное имя отца, имя ребенка, дату, место рождения. Подобная документация иногда используется также в качестве доказательства гражданства;

Записи о заключении брака включают в себя имена людей, вступающих в официальные отношения, дату оформления. В разных штатах действуют свои законы – в некоторых любой человек может изучать подобные документы, в других – только лица, имеющие непосредственное отношение к факту заключения брака;

Официальные бумаги, содержащие данные о разводе. Они являются публичными, если они не «опечатаны» судом из-за конфиденциальной информации, содержащейся в них. Для того чтобы получить доступ к подобным засекреченным документам, необходимо получить судебное постановление;

Свидетельство о смерти – в нем указываются причина, дата и место кончины человека. Чаще всего эта информация доступна для общественности, за редкими исключениями. Этот документ часто используется для закрытия финансовых счетов, урегулирования имущественных обязательств, для пенсионных и страховых выплат, а также в качестве документации для вдовы / вдовца, вступающего в повторный брак. В случае смерти, врач обязан незамедлительно сообщить об этом в правительственные органы. В противном случае он может лишиться лицензии. Часто мошенники используют личность умершего для получения пенсий, различных социальных выплат, для голосования на выборах.

Сведения из подобной документации могут использоваться в самых разных целях – для изучения генеалогического дерева или же для разрешения вопроса о наследстве.

Как получить необходимые сведения, документы?

Все зависит от того, какую цель вы преследуете. Если вами движет простое любопытство или же речь не идет о каких-либо официальных делах, посетите https://staterecords.org/vital.php, на котором собрана большая база публичных записей.

Когда речь идет о получении копии, алгоритм действия другой. Придется официально обращаться в соответствующую инстанцию с запросом. Для того чтобы быстрее получить ответ, следует придерживаться нижеизложенных рекомендаций.

Факты излагайте точно, но кратко – нет смысла предоставлять информацию, не имеющую прямого отношения к делу – это только запутает сотрудника, отнимет время. В письме должен содержаться только один запрос. В ваших же интересах предоставить как можно больше информации о событии, которое вас интересует.

Перечислите все имена, возможные варианты их написания. Если вы не знаете точную дату события, укажите промежуток времени, в рамках которого оно произошло. В этом случае будьте готовы к тому, что с вас могут потребовать плату за время, потраченное на дополнительные поиски. Что касается сроков, они зависят от различных обстоятельств, загруженности агентства. Но, тем не менее, инстанция, в которую вы обратились, должна дать ответ в течение четырех недель.

Очень важно изначально определиться, для каких целей вам нужна информация. Некоторые штаты выдают неофициальные копии жизненно важных записей. Они не подходят для юридических целей, получения работы и предназначены только для информации о генеалогическом древе семьи. Большое значение имеет дата свершения события. Например, в большинстве штатов регистрация факта рождения началась только после 1880 года.

Определите ваше право на получение доступа к информации, чтобы не тратить зря время. В большинстве штатов доступ к жизненно важным записям, таким, например, как свидетельства о рождении, обычно ограничивается сторонами, указанными в записях, ближайшими родственниками, законными представителями.