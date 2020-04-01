Гектары на продажу

Рынок земли открыто. Вчера Верховная Рада сняла почти 20-летний мораторий и приняла Закон № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Свои голоса «за» отдали 259 народных депутатов.

Фото: pershij.com.ua

Как банкир я неоднократно заявляла, что поддерживаю такой вектор. Кроме Украины рынок земли оставался закрытым только в таких странах как Венесуэла, Северная Корея, Куба или Конго.

Вместе с тем мировая практика развитых стран – это право собственника распоряжаться своим имуществом, в том числе земельным участком. И теперь такое право получат и наши предприниматели.

В малом и среднем бизнесе земля может стать хорошим активом для получения кредита под собственное дело или расширения производства.

Учитывая наши условия, установленные ограничения рациональны. Закон предусматривает максимальный объем для физического лица в 100 гектар и вступает в силу только со второго полугодия 2021. Таким образом, можно рассчитывать на адекватную стоимость, поскольку сейчас в условиях карантина и кризиса она значительно занижена.

Лимит для юридических лиц планка в 10 тысяч гектар, и воспользоваться правом покупки земли они смогут только с 2023 года. Вопрос продажи иностранцам планируют выносить на всеукраинский референдум.

Настойчивость международных партнеров в отношении данного Закона несколько настораживает, тем более сейчас непростая ситуация с пандемией и общим кризисом. Кроме того остается нерешенным целый пласт других вопросов.

Во-первых, информированность украинцев о праве на землю и механизме реализации данного права. По данным социологических исследований участок оформлен у 45% жителей страны. То есть больше половины пай не использовали. В таком случае стоит предусмотреть переходной период.

Во-вторых, очень важный вопрос, как будет работать данных Закон на оккупированных территориях? Куда обращаться переселенцам?

Принятие закона – важный шаг, но впереди еще много задач. И одной из самых важных станет разработка механизмов внедрения и изменений в нормативную базу, чтобы люди действительно могли реализовать свое право.