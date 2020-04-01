Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
Коронавирус существовал задолго до выявления в Ухане, - вирусологи
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ровенской области от коронавируса умерла женщина, не соблюдавшая самоизоляцию
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
В Ивано-Франковске проверили 154 пациентов с пневмонией и у трети выявили коронавирус
Рада приняла закон о рынке земли
Рада приняла закон о рынке земли
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
В Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг, - СМИ
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
​США догнали Испанию и Италию по суточной смертности от коронавируса
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Кирилл Говорун: "Если люди уходят из церкви, так как не могут освятить паски и колбасу, значит, их сюда приводило что-то не то"
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефьодова и Верланова (документы)
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
Как Азербайджан избежал коронавирусной паники. Уроки для Украины
ГлавнаяБлогиБлог Галины Хейло

Гектары на продажу

Рынок земли открыто. Вчера Верховная Рада сняла почти 20-летний мораторий и приняла Закон № 2178-10 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения». Свои голоса «за» отдали 259 народных депутатов.

Фото: pershij.com.ua

Как банкир я неоднократно заявляла, что поддерживаю такой вектор. Кроме Украины рынок земли оставался закрытым только в таких странах как Венесуэла, Северная Корея, Куба или Конго.

Вместе с тем мировая практика развитых стран – это право собственника распоряжаться своим имуществом, в том числе земельным участком. И теперь такое право получат и наши предприниматели.

В малом и среднем бизнесе земля может стать хорошим активом для получения кредита под собственное дело или расширения производства.

Учитывая наши условия, установленные ограничения рациональны. Закон предусматривает максимальный объем для физического лица в 100 гектар и вступает в силу только со второго полугодия 2021. Таким образом, можно рассчитывать на адекватную стоимость, поскольку сейчас в условиях карантина и кризиса она значительно занижена.

Лимит для юридических лиц планка в 10 тысяч гектар, и воспользоваться правом покупки земли они смогут только с 2023 года. Вопрос продажи иностранцам планируют выносить на всеукраинский референдум.

Настойчивость международных партнеров в отношении данного Закона несколько настораживает, тем более сейчас непростая ситуация с пандемией и общим кризисом. Кроме того остается нерешенным целый пласт других вопросов.

Во-первых, информированность украинцев о праве на землю и механизме реализации данного права. По данным социологических исследований участок оформлен у 45% жителей страны. То есть больше половины пай не использовали. В таком случае стоит предусмотреть переходной период.

Во-вторых, очень важный вопрос, как будет работать данных Закон на оккупированных территориях? Куда обращаться переселенцам?

Принятие закона – важный шаг, но впереди еще много задач. И одной из самых важных станет разработка механизмов внедрения и изменений в нормативную базу, чтобы люди действительно могли реализовать свое право.

Галина Хейло Галина Хейло , Фундатор финансово-аналитического центра "Трансформация", член Рады АУБ, банкир
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,

Другие записи блога:

Читайте также