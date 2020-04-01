Земля на продаж. Довідник земельної реформи

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про вільний обіг землі сільськогосподарського призначення. Він набуде чинності 1 липня 2021 року. LB.ua підготував короткий довідник щодо земельної реформи.

Фото: pershij.com.ua

Хто і коли може набувати майнові правана землю сільськогосподарського призначення?

громадяни України – з 1 липня 2021 року;

юридичні особи України, створені і зареєстровані за законодавством України, учасниками (акціонерами, членами) яких є лише громадяни України та/або держава, та/або територіальні громади – з 1 липня 2021 року;

територіальні громади;

держава.

банки – лише в порядку звернення стягнення на них як на предмет застави.

(Такі земельні ділянки мають бути відчужені банками на земельних торгах протягом двох років з дня набуття права власності).

Чи можуть купляти землю іноземці?

Ні. Іноземцям, особам без громадянства та іноземним юридичним особам заборонено набувати частки у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, членство у юридичних особах (крім як у статутному (складеному) капіталі банків), які є власниками земель сільськогосподарського призначення. Ця заборона втратить чинність, якщо громадяни України навсеукраїнському референдумі погодяться надати іноземним громадянам та структурам таке право.

Кому не зможе придбати землю – навіть після референдуму?

юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є громадяни держави, визнаної Україною державою-агресором або державою-окупантом;

особи, які належать або належали до терористичних організацій;

юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є іноземні держави;

юридичні особи, у яких неможливо встановити бенефіціарного власника (контролера);

юридичні особи, бенефіціарні власники (контролери) яких зареєстровані в офшорних зонах, віднесених до переліку офшорних зон Кабінетом Міністрів України;

фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції» у вигляді заборони на укладення правочинів з набуття у власність земельних ділянок, а також пов’язаними з ними особами;

юридичні особи, створені за законодавством України, що перебувають під контролем фізичних та юридичних осіб, зареєстрованих у державах, включених Міжнародною групою з протидії відмиванню брудних грошей (FATF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом.

Також не допускається набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення за відплатними договорами у разі відсутності у набувача права власності документів, які підтверджують джерела походження коштів або інших активів, за рахунок яких набувається таке право.

Землі сільськогосподарського призначення, які розташовані ближче 50 кілометрів від державного кордону України не зможуть придбати іноземці та юридичні особи, учасниками (акціонерами, членами) або кінцевими бенефіціарами яких є не громадяни України.

Чи буде держава продавати землю, яка їй належить на правах власності?

Ні. Закон забороняє продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної і комунальної власності. А також відчуження та зміну цільового призначення земельних ділянок приватної власності, розташованих на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, крім передачі їх у спадщину.

Якою буде ціна на землю?

Ціну встановлять попит і пропозиція. Парламент встановив одне обмеження: до 1 січня 2030 року ціна продажу земельних ділянок сільськогосподарського призначення, виділених в натурі (на місцевості) власникам земельних часток (паїв), не може бути меншою за їх нормативну грошову оцінку.

Чи можна буде заплатити при купівлі землі готівкою?

Ні. Розрахунки, пов’язані зі сплатою ціни земельних ділянок сільськогосподарського призначення за цивільно-правовими угодами, проводяться виключно в безготівковій формі.

Набуття права власності на земельні ділянки відбуватиметься на підставі цивільно-правових угод.

Максимальний розмір ділянок

У перші три роки дії ринку землю зможуть купувати лише фізичні особи і не більше 100 гектарів в одні руки.

З 2024 року ринок фізичні та юридичні особи зможуть концентрувати не більше 10 тисяч гектарів в одні руки.

Загальна площа земельних ділянок сільськогосподарського призначення у власності юридичної особи (крім банків) не може перевищувати загальної площі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які можуть перебувати у власності усіх її учасників (членів, акціонерів), але не більше десяти тисяч гектарів. Порушення є підставою для визнання правочину, за яким набувається право власності на земельну ділянку, недійсним, а також для конфіскації земельної ділянки.

Хто матиме пріоритетне право на купівлю землі?

Закон передбачає переважне право орендаря на купівлю землі. При цьому орендар має можливість передати переважне право на купівлю земельної ділянки іншій особі, проте повинен письмово повідомити про це власника земельної ділянки.

Громадяни, яким належить право постійного користування, право довічного успадкованого володіння земельними ділянками державної та комунальної власності, призначеними для ведення селянського (фермерського) господарства, а також орендарі земельних ділянок, які набули право оренди землі шляхом переоформлення права постійного користування щодо зазначених земельних ділянок, мають право на викуп таких земельних ділянок у власність з розстрочкою платежу до семи років за ціною, яка дорівнює нормативній грошовій оцінці таких земельних ділянок, без проведення земельних торгів.

У разі купівлі земельної ділянки з розстроченням платежу право власності переходить до покупця після сплати першого платежу.

Умови припинення права власності на землю

Якщо право власності на земельну ділянку переходить до особи, яка за Земельним Кодексом не може набуватися нею у власність, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права;

Якщо власник земельної ділянки мав відчужити її протягом певного строку відповідно до закону, але не зробив цього, земля конфіскується за рішенням суду;

Якщо перевищена гранична площа земель сільськогосподарського призначення, що можуть перебувати у власності однієї особи. Земельні ділянки, площа яких перевищує зазначені граничні розміри, конфіскуються за рішенням суду.

Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах. Ціна проданої на земельних торгах земельної ділянки, за вирахуванням витрат, пов’язаних з її продажем, виплачується її колишньому власнику.