В Киеве ввели новые проездные, но разовые талоны оставили до 1 июля

Общественный транспорт Киева перешел на единый электронный билет, но при этом бумажные талоны для проезда в троллейбусах, трамваях и автобусах останутся в употреблении до 1 июля.

Об этом говорится на сайте Киевской горгосадминистрации.

Для проезда теперь должна использоваться синяя карта Kyiv Smart Card, на которую можно записать до 100 поездок (но не больше 50 за один раз). Стоимость каждой поездки составит от 6,50 грн до 8,00 грн в зависимости от суммы пополнения.

Старые зеленые карты киевского метрополитена будут действовать до 31 марта 2021 года, но пополнить их уже нельзя.

Также вводятся безлимитные проездные на все виды транспорта стоимостью 1300 гривен (или 650 гривен за вторую половину месяца); а также проездные на количество поездок: 46 - за 290 гривен, 62 - за 390 гривен, 92 - за 575 гривен, 124 - за 770 гривен.

Также есть безлимитные "туристические" проездные на время: 24 часа - 100 гривен, 48 часов - 150 гривен, 72 часа - 200 гривен.

Разовую поездку можно оплатить при помощи QR-кода или бумажного талона старого образца. Их стоимость - 8 гривен.

Жетонов в метро больше не будет.

Напомним, что с 18 марта общественный транспорт в Киеве работает в ограниченном режиме. Метрополитен закрыт, а в наземный транспорт теперь пускают только по специальным пропускам (при этом за проезд нужно платить, как и раньше).