АМКУ запретил рекламу "лекарств от COVID-19"

Специфического лечения от коронавирусной инфекции пока не существует.

Антимонопольный комитет предоставил обязательные для рассмотрения рекомендации производителям лекарств, рекламным холдингам и телеканалам, в которые требует воздержаться от рекламы "лекарств от COVID-19".

Об этом говорится на сайте комитета.

В мире не существует подтвержденных лекарств от нового коронавируса, но в Украине все равно рекламируют препараты (вакцины, лекарства, биологически активные добавки, диетические добавки), якобы помогающие при COVID-19.

Комитет признал, что это может вводить в заблуждение потребителей, и запретил рекламу лекарств, содержание которой касается лечение или профилактики коронавирусов, без наличия официальных рекомендаций Министерства здравоохранения.

Нарушителей будут штрафовать.

Напомним, что специфического лечения от коронавирусной инфекции пока не существует. Все сообщения о лекарствах от коронавируса являются фейком и попыткой нажиться на панике.

Ранее появилась информация, что группа ученых идентифицировала 69 лекарств и экспериментальных составов, которые могут быть эффективными при лечении нового коронавируса и болезни COVID-19. Многие лекарства и составов из этого списка уже используют для лечения других заболеваний. Исследователи считают, что их повторное использование может привести к более быстрым результатам, чем создание абсолютно нового противовирусного препарата. Однако исследования еще ведутся.