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Рада разрешила незарегистрированные лекарства от COVID-19

Также разрешено применение лекарственных препаратов off-label.

Рада разрешила незарегистрированные лекарства от COVID-19
Фото: https://twitter.com/KrimRt

Верховная Рада разрешила применять для лечения от коронавирусной болезни COVID-19 незарегистрированные лекарственные препараты, если они рекомендованы официальными органами США, стран Евросоюза, Великобритании, Швейцарии, Японии, Канады, Китая, Израиля.

Об этом говорится в законопроекте №3268, принятом депутатами в понедельник без обсуждения.

Также могут использоваться лекарства по показаниям, не указанным в инструкции для медицинского применения (off labeb), если они рекомендованы этими странами.

Порядок назначения и применения этих лекарственных средств должны быть установлен Минздравом.

Закон вступает в силу со дня публикации и действует в течение трех месяцев.

Напомним, что от коронавирусной болезни не существует лекарств, но но некоторые страны заявляли об эффективности ряда существующих лекарств, например, хлорохина (препарат от малярии).

В Украине было зарегистрировано это лекарство под другим торговым названием, но термин его регистрации истек в 2014 году. Потому сейчас купить его невозможно.

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