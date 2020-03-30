"Вас призывают ограничивать контакты, а вы компаниями вываливаете на пикники".

Мэр Киева Виталий Кличко резко раскритиковал жителей города за игнорирование карантина по коронавирусу.

"Кто-то думает, что угроза касается кого-то другого, но не его. Думать так - мягко говоря, неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, кому еще не дошло. Я не прошу и не рекомендую - подумайте наконец головой. Когда вас призывают ограничивать контакты, остаться дома для вашей безопасности, вы компаниями вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами из условно закрытого воздушного пространства, вы смеетесь и не верите, что почему-то пронесет. Нет! А потом никакая система здравоохранения не справится с тысячами заболевших людей", - предупредил Кличко во время видеообращения в понедельник.

Он напомнил, что в европейских странах врачам уже приходиться решать, кого спасать, а из больниц гробы вывозят сотнями, а умерших кремируют без прощаний.

"Если продолжатся эти шатания и тусовки, эти поездки толпами на природу, нас всех будет ждать большая катастрофа", - сказал мэр.

Кличко попросил людей избавиться от иллюзий и взглянуть реальности в глаза.

Напомним, что по состоянию на 30 марта в Киеве выявили 102 случая коронавирусной болезни COVID-19. Два человека вылечились.