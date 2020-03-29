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Журналист обнародовал видео, как прибывшие из Вьетнама украинцы сопротивляются обсервации и вырываются домой

"Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает".

Журналист обнародовал видео, как прибывшие из Вьетнама украинцы сопротивляются обсервации и вырываются домой
Фото: скрин видео

Эвакуированные из Вьетнама украинцы, которые вечером 29 марта прибыли в аэропорт "Борисполь", сопротивляются обсервации и вырываются домой.

Об этом сообщил журналист телеканала СТБ Виталий Глагола, опубликовав соответствующее видео.

"Ситуация следующая. Киев, аэропорт Борисполь, рейс из Вьетнама только что прилетел. Украинцы, которые прилетели в страну, отказываются от обсервации и вырываются из аэропорта. Только что. Приехала полиция и Нацгвардия, но не сильно помогает. Видео от моего подписчиков-водителя, который встречал прибывших в аэропорту", - написал Глагола.

Ранее сообщалось, что пассажирка эвакуационного самолета с положительным экспресс-тестом на коронавирусную болезнь COVID-19 пыталась покинуть аэропорт "Борисполь" без госпитализации.

Напомним, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко не исключил усиления мер контроля за соблюдением 14-дневной обсервации для прибывших из заграницы граждан.

Глава МВД Арсен Аваков заявил о готовности полиции обеспечить принудительную госпитализацию инфицированных граждан.

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