Число заражений коронавирусом в Украине выросло до 356

Количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 в Украине достигло 356. За сутки их количество увеличилось на 46. Зафиксированы девять летальных случаев (за сутки - один), пять человек выздоровели.

Об этом говорится в вечерней сводке Министерства здравоохранения.

Где именно умер девятый человек, не сообщается. В то же время глава Сарненской РГА Александр Кохан в фейсбуке сообщил, что около 19:00 в субботу умерла жительница села Тынное, где зафиксирована вспышка COVID-19. Это уже второй летальный случай в области.

Напомним, что вечером 27 марта в Украине было 310 подтвержденных случаев COVID-19, 26 марта - 196, 25 марта - 145.