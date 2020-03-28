Количество умерших от коронавируса в Италии превысило 10 тысяч человек

В течение последних суток в Италии от коронавирусной инфекции скончались 889 человек. Общее число жертв болезни COVID-19 в стране составило 10 023 человека.

Об этом пишет ANSA со ссылкой на данные службы гражданской защиты.

Общее количество тех, кто заразился коронавирусом, по состоянию на 28 марта превысило 92 тысяч человек, в том числе за последние сутки выявили почти 3651 новый случай болезни.

С начала эпидемии от коронавируса вылечились 12 384 человека (за сутки - 1434 человек).

По сравнению с предыдущим днем количество смертей незначительно сократилось (было 969). Также уменьшилось количество новых случаев коронавирусной болезни, в то время как показатель выздоровлений стал рекордным с начала эпидемии.

Напомним, что Италия занимает первое место в мире по количеству смертей от коронавирусной болезни, а по количеству инфицированных - второе после США.