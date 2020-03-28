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В Ухане возобновили работу метро

Общественный транспорт в городе не работал более двух месяцев.

В Ухане возобновили работу метро
Фото: EPA/UPG

 

В китайском городе Ухань, откуда началось распространение нового типа коронавируса, после двухмесячного карантина возобновил работу метрополитен. Об этом пишет РБК со ссылкой на правительство города.

«С 28 марта Ухань возобновит работу линий 1, 2, 3, 4, 6 и 7», — сообщает правительство города. В настоящее время в Ухане есть девять действующих веток метро.

На станциях метро пассажирам будут измерять температуру тела с помощью тепловизоров. Кроме того, на сиденьях в вагонах размещены наклейки желтого цвета с надписью «сидеть через одного» для соблюдения необходимой дистанции. Все пассажиры также обязаны носить защитные маски.

Транспортное сообщение с городом было приостановлено 23 января из-за вспышки коронавируса, местным жителям запретили покидать населенный пункт. Городской общественный транспорт также временно приостановил свою работу.

Ранее правительство провинции Хубэй сообщило, что ограничения на транспортное сообщение с Уханем будут сняты с 8 апреля.

Ограничения на въезды и выезды в остальной части провинции сняли с полуночи 25 марта. Образовательные учреждения в провинции останутся закрытыми неопределенное время, до того как власти оценят текущую ситуацию с распространением вируса.

Напомним, 19 марта в Ухане не зафиксировали ни одного нового случая коронавируса. За последние сутки в материковом Китае зарегистрировано 54 новых случая заражения COVID-19, все - у людей, прибывших из-за рубежа.

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