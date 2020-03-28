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Украина договаривается о поставках препарата от малярии, который показал эффективность в лечении COVID-19

Переговоры о закупке препарата проводят, в частности, с Индией.

Украина договаривается о поставках препарата от малярии, который показал эффективность в лечении COVID-19
Михаил Радуцкий
Фото: Макс Левин

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украина ведет переговоры о поставках препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин, которые показаны, в частности, для лечения малярии, и продемонстрировали эффективность при лечении COVID-19.

"Есть такой препарат гидроксихлорохин, показан для лечения малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения им Covid-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции. Сегодня мы ищем этот препарат в мире, страны запретили его экспорт, считают стратегическим ", - сказал Радуцкий в интервью "Интерфакс-Украина".

Нардеп отметил, что переговоры о закупке препарата проводят, в частности, с Индией.

"Уже второй день переговоров с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", - рассказал Радуцкий.

Ранее сообщалось, что врачи из Марселя провели исследование, в рамках которого пациенты с коронавирусом успешно прошли курс лечения препаратом от малярии - хлорохином. В рамках исследования из 36 пациентов 20 получили данный препарат. Через шесть дней 70% пациентов, принимавших хлорохин, считались излеченными, то есть вирус больше не обнаруживался в образцах крови.

Хлорохин - синтетический антималярийный и антиревматический препарат, который еще в 1934 году синтезировал немецкий учений из компании Bayer.

В Украине было зарегистрировано это лекарство под другим торговым названием, но термин его регистрации истек в 2014 году. Потому сейчас купить его невозможно. 

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