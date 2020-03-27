Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19
Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Начальник полиции Киева заразился коронавирусом
Начальник полиции Киева заразился коронавирусом
У 78-летнего российского певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус
У 78-летнего российского певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус
Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
В Донецкой области зафиксировали второй случай COVID-19
В Донецкой области зафиксировали второй случай COVID-19
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
ГлавнаяМир

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса

Пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США.

Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий выделение помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов.

Об этом сообщает Голос Америки.

Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

"Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории - вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 трлн долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны", - написал Трамп в твиттере.

Ранее президент США приказал корпорации General Motors начать выпуск вентиляторов, необходимых для оказания медицинской помощи жертвам эпидемии коронавируса. Этот приказ отдан в соответствии с недавно задействованным законом, предоставляющим главе государства соответствующие полномочия.

Ранее General Motors сообщила, что планирует начать производство вентиляторов совместно с компанией Ventec Life Systems, на одном из своих заводов в штате Индиана.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также