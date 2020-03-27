Трамп подписал закон о помощи экономике США на $2 трлн в период коронавируса

Пакет финансовой помощи стал самой крупной мерой поддержки экономики в истории США.

Президент США Дональд Трамп подписал закон, предусматривающий выделение помощи американской экономике на рекордную сумму в 2,2 трлн долларов.

Об этом сообщает Голос Америки.

Законопроект предусматривает, в частности, денежные выплаты в размере $1200 американцам с доходом до $75 тыс. в год, создание программы поддержки малого бизнеса объемом $367 млрд, а также выделение $500 млрд для финансирования различных отраслей экономики, поддержки городов и штатов.

"Я только что подписал CARES Act, крупнейший пакет экономической помощи в американской истории - вдвое больший, чем крупнейший ранее принятый пакет. Закон на 2,2 трлн долларов предоставит срочную помощь семьям, рабочим и бизнесам нашей страны", - написал Трамп в твиттере.

I just signed the CARES Act, the single biggest economic relief package in American History – twice as large as any relief bill ever enacted. At $2.2 Trillion Dollars, this bill will deliver urgently-needed relief for our nation’s families, workers, and businesses. #CARESAct🇺🇸 https://t.co/0WnTNFZPZD — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 27, 2020

Ранее президент США приказал корпорации General Motors начать выпуск вентиляторов, необходимых для оказания медицинской помощи жертвам эпидемии коронавируса. Этот приказ отдан в соответствии с недавно задействованным законом, предоставляющим главе государства соответствующие полномочия.

Ранее General Motors сообщила, что планирует начать производство вентиляторов совместно с компанией Ventec Life Systems, на одном из своих заводов в штате Индиана.