Премьер-министр Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Об этом он объявил в своем видеообращении.

"У меня появились легкие симптомы коронавируса - температура и устойчивый кашель. По совету врача я сделал тест, который показал положительный результат", - сообщил Джонсон.

Сейчас премьер-министр Великобритании находится на самоизоляции и работает из дому. Он намерен продолжать руководить страной по видеосвязи.

Over the last 24 hours I have developed mild symptoms and tested positive for coronavirus.



I am now self-isolating, but I will continue to lead the government’s response via video-conference as we fight this virus.



Together we will beat this. #StayHomeSaveLives pic.twitter.com/9Te6aFP0Ri — Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) March 27, 2020

Напомним, что раньше коронавирус обнаружили также у принца Чарльза, наследника британского престола.

С началом пандемии коронавируса Британия приняла решение не закрывать всю страну на карантин, а ограничиться рекомендациями по избежанию публичных мест. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Карантин для пенсионеров, работающие школы, независимые кинотеатры, королева в Виндзоре. Как Британия борется с коронавирусом".

Эта стратегия не сработала, и по последней информации в Великобритании зафиксировали уже почти 12 тысяч заболевших. Умерли 578 человек, выздоровели 135.