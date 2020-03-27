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Борис Джонсон заразился коронавирусом

Британский премьер работает с температурой из дому.

Борис Джонсон заразился коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Премьер-министр Борис Джонсон заразился коронавирусом.

Об этом он объявил в своем видеообращении.

"У меня появились легкие симптомы коронавируса - температура и устойчивый кашель. По совету врача я сделал тест, который показал положительный результат", - сообщил Джонсон.

Сейчас премьер-министр Великобритании находится на самоизоляции и работает из дому. Он намерен продолжать руководить страной по видеосвязи.

Напомним, что раньше коронавирус обнаружили также у принца Чарльза, наследника британского престола.

С началом пандемии коронавируса Британия приняла решение не закрывать всю страну на карантин, а ограничиться рекомендациями по избежанию публичных мест. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Карантин для пенсионеров, работающие школы, независимые кинотеатры, королева в Виндзоре. Как Британия борется с коронавирусом".

Эта стратегия не сработала, и по последней информации в Великобритании зафиксировали уже почти 12 тысяч заболевших. Умерли 578 человек, выздоровели 135.

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