У 78-летнего российского певца Льва Лещенко подтвердили коронавирус

У 78-летнего советского и российского певца, народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвержден коронавирус, который стал причиной пневмонии. 24 марта Лещенко с супругой были госпитализированы с воспалением легких.

Об этом сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко, передает "Интерфакс".

"Спекуляции некоторых СМИ на тему состояния здоровья Льва Валерьяновича Лещенко заставили меня утром спросить его официального разрешения опубликовать этот пост. Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии", - сообщил Проценко.

Он уточнил, что "в первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось - наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови".

В связи с этим лечение продолжили в отделении реанимации. На сегодняшний день состояние Лещенко стабильно и он не нуждается в дополнительном кислороде.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко также сообщил, что состояние артиста улучшилось.

Напомним, по официальным данным, на утро 26 марта в России было зафиксировано 658 случаев коронавируса, 29 человек выздоровели, летальных случаев не было.

В то же время, Московский городской оперативный штаб по ситуации с коронавирусом вечером 25 марта сообщил о смерти в больницах пациентов 88 и 73 лет, наличие коронавируса у которых было подтверждено прижизненно. 19 марта в Москве умерла 79-летняя пациентка, у которой был обнаружен коронавирус. Тогда врачи заявили, что причиной смерти стала не пневмония, а оторвавшийся тромб.