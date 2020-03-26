Глава Минздрава Румынии подал в отставку из-за роста числа заболевших коронавирусом

Количество инфицированных коронавируса в Румынии превысило 1 тыс. человек через месяц после первого подтвержденного случая COVID-19. На фоне этой статистики министр здравоохранения страны Виктор Костаке подал в отставку.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что на сегодня в Румынии обнаружено 123 новых случая коронавируса. За последние сутки четыре человека умерли, всего скончались 18 человек. Общее количество заболевших составлило 1029.

При этом медики заявляют, что не имеют достаточно тестов и оборудования.

Издание Romania Insider пишет, что покинуть пост Костаке попросил премьер-министр Людовик Орбан, после того, как глава Минздрава потребовал проверить всех жителей Бухареста на коронавирус. Это потребовало бы от 2 до 4 млн тестов, тогда как текущая мощность тестирования в Румынии составляет меньше чем 2 тыс. в день.

Напомним, Первый случай заражения подтвердили в стране 25 февраля. 14 марта президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией. Тогда же был введен режим ЧС в граничащей с Румынией Черновицкой области Украины, где зафиксированы два из трех подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

22 марта в Румынии зафиксировали первую смерть от коронавируса.