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Глава Минздрава Румынии подал в отставку из-за роста числа заболевших коронавирусом

Через месяц после первого подтвержденного случая число инфицированных превысило 1 тыс. человек.

Глава Минздрава Румынии подал в отставку из-за роста числа заболевших коронавирусом
Фото: EPA/UPG

Количество инфицированных коронавируса в Румынии превысило 1 тыс. человек через месяц после первого подтвержденного случая COVID-19. На фоне этой статистики министр здравоохранения страны Виктор Костаке подал в отставку.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Отмечается, что на сегодня в Румынии обнаружено 123 новых случая коронавируса. За последние сутки четыре человека умерли, всего скончались 18 человек. Общее количество заболевших составлило 1029.

При этом медики заявляют, что не имеют достаточно тестов и оборудования.

Издание Romania Insider пишет, что покинуть пост Костаке попросил премьер-министр Людовик Орбан, после того, как глава Минздрава потребовал проверить всех жителей Бухареста на коронавирус. Это потребовало бы от 2 до 4 млн тестов, тогда как текущая мощность тестирования в Румынии составляет меньше чем 2 тыс. в день.

Напомним, Первый случай заражения  подтвердили в стране 25 февраля. 14 марта президент Румынии Клаус Йоханнис объявил о введении чрезвычайного положения в стране в связи с пандемией. Тогда же был введен режим ЧС в граничащей с Румынией Черновицкой области Украины, где зафиксированы два из трех подтвержденных случая коронавирусной инфекции.

22 марта в Румынии зафиксировали первую смерть от коронавируса.

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