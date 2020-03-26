Израиль закрыл доступ ко всем святыням из-за пандемии коронавируса

Молиться разрешено только на улице и не более 10 человек одновременно.

Власти Израиля закрыли все синагоги, мечети и церкви по всей стране из-за вспышки коронавируса. Об этом пишет Xinhua.

Согласно с распоряжением, можно молиться только на улице и в максимальном количестве 10 человек, находящихся друг от друга на расстоянии не мене двух метров.

Усиление ограничительных мер вступило в силу со второй половины дня 25 марта. Также запрещено выходить из дома дальше, чем на 100 метров, за исключением похода за продуктами и лекарствами, получения медицинской помощи и помощи людям с функциональными трудностями.

В одной машине разрешено ездить максимум двоим людям. Количество общественного транспорта сокращается на 25%.

Напомним, 20 марта власти Израиля ужесточили карантинные меры, связанные с распространением коронавирусной инфекции. Нарушителям карантина грозит судебное наказание.