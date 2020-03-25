​Белорусская оппозиция решила отметить День воли в режиме онлайн из-за коронавируса

Празднование будет транслироваться на специально созданном сайте и в соцсетях.

Празднование очередной годовщины независимости Беларуси будет проходить в онлайн-режиме. Организаторы Дня воли сообщили об отказе от проведения всех массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Обстоятельства в Беларуси и мире вынудили всех заявителей массовых мероприятий ко Дню воли отказаться от своих планов. Наша команда также готовила несколько мероприятий по случаю БНР102, но прекратила их подготовку", - заявили организаторы.

По их словам, в этом году празднование будет проходить в новом формате и будет транслироваться на специально созданном сайте и в соцсетях. По замыслу белорусских оппозиционеров, в рамках Дня воли выступят активисты, деятели культуры и музыканты.

Оппозиция ежегодно устраивает акции в День воли 25 марта, в день провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР) в 1918 году. В частности, масштабное празднование было организовано в 2018 и 2019 годах.

Напомним, День Воли - неофициальный национальный белорусский праздник, годовщина возникновения Белорусской Народной Республики (25 марта 1918 года). С начала 1990-х годов в Минске и других городах Беларуси проводят политические акции и митинги, посвященные этой дате.

Эти массовые акции неоднократно насильственными методами останавливала милиция, а активистов, принимавших в них участие, - арестовывали.

Ранее президент страны Александр Лукашенко заявил, что белорусы не находятся в той ситуации, чтобы принимать "драконовские" меры из-за распространения короонавируса. Он также очень критично отозвался о людях, которые возвращаются из-за рубежа, побывав в эпидемиологически неблагополучных странах и скрывают это.