Число жертв коронавируса в мире превысило 18,9 тыс., выздоровели 108,5 тыс. человек

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия.

По состоянию утро среды, 25 марта, в мире насчитывается 423121 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, количество погибших достигло 18 919 человек, выздоровели 108578 человек.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который ведет электронный подсчет, основанный на официальных данных разных стран.

В Европе по числу заболевших и летальных исходов продолжает лидировать Италия. В стране зафиксировано 6820 смертей в результате вызываемой коронавирусом пневмонии. Всего зарегистрировано 69176 больных.

В Испании заразились коронавирусом 42058 человек, 2 991 скончались; в Германии - 32 991 (159), Франции - 22 633 (1100), Великобритании - 8164 (422), Швейцарии - 9877 (122), Нидерландах - 5585 (276), Австрии - 5283 (28), Бельгии - 4269 (122), Норвегии - 2866 (12), Португалии - 2 363 (33), Швеции - 2299 (40), Турции - 1872 (44), Дании - 1718 (32), Чехия - 1394 (три), Ирландия - 1329 (семь).

В США зафиксировано 55 222 инфицированных, 703 смертных случаев. В Канаде - у 2792, 20 случаев смерти.

В Бразилии коронавирус обнаружили у 2247 человек, скончались 46.

В Азии на первом месте остается Китай, где с декабря прошлого года число жертв коронавируса достигло 3,277 тыс. человек, зарегистрировано 81 591 случаев заболевания.

В Иране число жертв достигло 1934 при 24811 заразившихся.

В Южной Корее зарегистрированы 126 случаев смерти, общее число заболевших в стране достигло 9137.

В Украине, по данным центра Джона Хопкинса, уже 102 заболевших, три человека скончались.

Напомним, 24 марта премьер Индии Нарендра Моди объявил, что с 25 марта страна на три недели переходит в режим тотального карантина. Пока что там выявили около 500 случаев коронавирусной болезни, 9 человек умерли.

В Индии проживают около 1,4 млрд человек.