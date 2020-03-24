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Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки в Европу

Девушка рассказала, что провела две недели в самоизоляции.

Грета Тунберг заподозрила у себя коронавирус после поездки в Европу
Грета Тунберг
Фото: Wikimedia

Юная шведская экоактивистка Грета Тунберг заподозрила, что она вместе с отцом, актером Сванте Тунбергом, заразилась новым коронавирусом после поездки в Европу.

Об этом она написала в своем Instagram.

Грета рассказала, что по возвращении из Брюсселя она и ее отец испытывали показательные для коронавируса симптомы.

"Я чувствовала усталость, был озноб, боль в горле и кашель. У моего отца были те же симптомы, но гораздо более сильные и с высокой температурой", - написала она.

После поездки девушка провела две недели в изоляции в отдельной квартире.

При этом, она отметила, что не может точно подтвердить факт заражения, поскольку в Швеции сдать анализы на коронавирусную инфекцию можно лишь в тяжелых случаях.

Напомним, Грета Тунберг выступает за остановку глобального потепления и изменения климата. В августе 2018 года она стала известной тем, что начала первую школьную забастовку за сохранение климата под зданием парламента Швеции.

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