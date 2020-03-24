"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Pornhub из-за коронавируса сделал бесплатной премиум-подписку
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Сеть АТБ выделила отдельное время для посещения магазинов пожилыми людьми
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
ГлавнаяОбществоЗдоровье

В Ирпене с подозрением на коронавирус госпитализировали беременную женщину

Ее отправили на повторный анализ.

В Ирпене с подозрением на коронавирус госпитализировали беременную женщину
Фото: facebook.com/markushinoleksa

В Ирпене сподозрением на коронавирусную инфекцию госпитализировали беременную женщину.

Об этом сообщил в фейсбуке первый заместитель мэра Ирпеня Александр Маркушин.

"Первый случай - есть подозрение на коронавирус. К сожалению, это беременная женщина, которой в пятницу сделали экспресс-тест в 4-й амбулатории Ирпеня, и он оказался отрицательным. Наши врачи в пятницу сделали ей мазок на ПЦР-анализ. Результат пришел только сегодня. К сожалению, результат положительный. Впрочем, окончательный диагноз установят врачи соответствующей клиники, куда мы направили женщину", - написал он.

Сейчас женщину отправили на повторный анализ ПЦР.

"Проведем неотложную изоляцию и тестирование всего медперсонала и других пациентов, которые могли контактировать с женщиной, у которой есть подозрение на коронавирусную инфекцию", - добавил Маркушин.

Напомним, в Киевской области ввели режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

В воскресенье, 22 марта, в Украине выявили 26 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Большинство из них пришлись на Киев. Три человека с инфекцией нашли в Ивано-Франковске, по одному - в Киевской, Львовской и Черкасской областях.

Все случаи COVID-19 в Киевской области были зафиксированы в Обуховском районе.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также