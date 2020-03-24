В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии от COVID-19 вылечили "нулевого пациента"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
В Италии объяснили, почему в стране показатели смертности от коронавируса "зашкаливают"
Время героев
Время героев
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Смерть на самоті. Репортаж із Ломбардії
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Врачи экстренной медпомощи не будут делать экспресс-тесты на коронавирус, - Минздрав
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Нардеп из "Слуги народа" заразился коронавирусом (обновлено)
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Первый пациент с COVID-19 в Черкасской области находится в Умани
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
Пенсионерам в апреле выплатят тысячу гривен надбавки, а в мае повысят пенсии на 11%
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
"Лікарі економлять тести, бо бояться порушити інструкцію". Що відбувається в країні з тестуванням на коронавірус
ГлавнаяОбществоЗдоровье

Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик

Распылять "ценный ресурс" на руки неэффективно.

Главный санврач показал, как правильно использовать спрей-антисептик
Фото: Youtube / Кабмін

Главный санитарный врач Виктор Ляшко показал, как правильно использовать спрей-антисептик.

На брифинге во вторник он рассказал, что многие распыляют его на руки, но так делать не нужно.

"Это неправильно и неэффективно, это растрата ценного ресурса", - сказал Ляшко.

"Мы должны 2,5-3 мл сделать в ладонь, и после этого обрабатываем, вытираем руки. Жидкость позволит 20-30 секунд иметь влажные руки, которые приведут к тому, что антисептическое средство подействует на микроорганизмы, которые есть у нас на ладонях", - сказал Ляшко.

Напомним, что ранее свои советы по противодействию коронавирусу обнародовала бывший министр здравоохранения Ульяна Супрун.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также