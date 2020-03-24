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В Киеве посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуру

Также должна соблюдаться норма об одном посетителе на 10 кв.м. площади торгового помещения. 

В Киеве посетителям магазинов запретили входить без масок, а продавцов обязали мерить перед работой температуру
Фото: Макс Требухов

В Киеве в связи с карантином заведения общественного питания и продовольственной торговли обязали обеспечить профилактические и противоэпидемические мероприятия, в том числе и касающиеся посетителей. Об этом сообщили на странице КГГА в Facebook. 

"Профилактические меры должны продолжаться для посетителей, к примеру, обеспечение входного санитарного контроля - не допускать к торговым залам больше одного человека на 10 кв.м. и лиц без средств индивидуальной защиты (маски)", - говорится в сообщении.

Также работники магазинов должны контролировать и обеспечить дистанцию не менее метра между посетителями в очереди к кассам и терминалам самообслуживания. Помимо этого, они обязаны обеспечить возможность использования спиртосодержащих антисептиков посетителями, а если есть столы самообслуживания и во время выдачи меню на вынос - обеспечить одноразовые салфетки. 

Продажа неупакованных продуктов питания запрещена, они должны быть расфасованы или находиться в упаковке производителя. Те работники, которые больше всего контактируют с посетителями, должны быть обеспечены масками в расчете одна штука на три часа работы и антисептиками - один флакон в 100 мл на смену.

Между продавцами и покупателями также должна соблюдаться дистанция не меньше метра. Кроме этого, все работники каждый день должны проходить температурный контроль, а его результаты необходимо вносить в именные листки каждого сотрудника. 

Напомним, 21 марта Киевская комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решила, что количество покупателей, которые могут одновременно находиться в магазинах и аптеках, не должно превышать 1 человека на 10 квадратных метров торгового помещения.

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