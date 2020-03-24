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В Британии ввели запрет на выход из дома ради борьбы с коронавирусом

Запрещены все церемонии, включая свадебные. 

В Британии ввели запрет на выход из дома ради борьбы с коронавирусом
Фото: yahoo

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о новых ограничительных мерах, направленных на борьбу с распространением коронавирусной болезни. Об этом пишет BBC.

Жителям запрещено покидать свои дома, кроме как для выхода за продуктами и товарами первой необходимости, для занятия спортом, но только в одиночку или с членами семьи и не чаще раза в день. Также можно выходить для получения медицинской помощи или поездок на работу, которая признана жизненно необходимой. 

"Жизненно необходимо замедлить распространение вируса. Таким образом мы уменьшим количество людей, которые нуждаются в уходе врачей каждую минуту, дадим системе здравоохранения возможность справиться и спасти больше жизней", - заявил британский премьер-министр.

Магазины открыты только продуктовые и те, в которых есть товары первой необходимости, включая зоомагазины. Запрещены любые собрания больше двух человек, если это не члены семьи. 

Закрыты все детские площадки и религиозные учреждения. Запрещены все церемонии, включая свадебные, кроме похорон.

Напомним, с началом пандемии коронавируса Британия приняла решение не закрывать всю страну на карантин, а ограничиться рекомендациями по избежанию публичных мест. Подробнее об этом читайте в материале LB.ua "Карантин для пенсионеров, работающие школы, независимые кинотеатры, королева в Виндзоре. Как Британия борется с коронавирусом". 

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