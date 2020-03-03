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Супрун опубликовала советы по противодействию коронавирусу в связи с обнаружением первого случая инфицирования

Основные правила - не паниковать и следить за гигиеной. 

Супрун опубликовала советы по противодействию коронавирусу в связи с обнаружением первого случая инфицирования
Фото: EPA/UPG

Бывшая глава украинского Минздрава Уляна Супрун опубликовала советы по предотвращению заражения коронавирусом в связи с обнаружением первого больного в Украине. 

Она призвала сохранять спокойствие помогать друг другу и распространять здравое мышление. Об этом она написала на своей странице в Facebook

"Часто и тщательно мойте руки водой и мылом. Как минимум 20-30 секунд. Если нет возможности помыть руки с мылом, стоит использовать спиртосодержащий антисептик для рук - раствор с содержанием спирта 60-80% или с 2% хлоргексидина. Антисептик должен покрывать всю поверхность кожи рук, обрабатывать их нужно как минимум 30 секунд и уделять особое внимание ногтям", - пояснила Супрун.

Однако даже после применения антисептика нужно при первой же возможности вымыть руки водой и мылом. Помимо этого, нельзя трогать грязными руками глаза, нос и рот. Также необходимо избегать тесного контакта с больными людьми и столпотворений.

Если у вас появились симптомы острой респираторной инфекции, чтобы не заразить других, нужно придерживаться таких правил:

  • оставаться дома;
  • избегать тесного контакта с людьми;
  • прикрывать рот и нос салфеткой во время кашля и чиханья, а после этого мыть руки;
  • проветривать помещения и дезинфицировать поверхности;
  • быть на связи с семейным врачом.

Напомним, медицинская система Украины оказалась готова к первому случаю коронавирусной болезни и работает в штатном режиме.

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