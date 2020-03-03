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В Британии количество больных коронавирусом выросло до 51

Днем ранее их было 39. 

В Британии количество больных коронавирусом выросло до 51
Фото: facebook/Центр громадського здоров’я України

Количество больных коронавирусом в Британии выросло до 51. Днем ранее было зафиксировано 39 случаев заражения, пишет Reuters.

"По состоянию на 9 утра сегодня мы имели 51 подтвержденный случай в Великобритании, и все больше похоже на то, что мы увидим большее распространение внутри страны", - сообщил министра здравоохранения Мэтт Хэнкок.

Правительство Британии разработало план против распространения коронавируса, пишет The Guardian. Он предусматривает мобилизацию армии (при необходимости), отстранение от работы пятой части людей, закрытие школ и рекомендацию пожилым людям, которые имеют самые высокие риски заболеть, не посещать массовые мероприятия. 

Эти меры будут применятся, только если вирус выйдет за пределы фазы сдерживания. 

Напомним, сегодня в Украине подтвердился первый случай коронавируса SARS-CoV-2. Заболевшим является мужчина, которые приехал из Италии. 

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