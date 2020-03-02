Количество больных коронавирусом в мире превысило 89 000

Количество больных коронавирусом в мире составило 89 072 человека, из них 80 026 зафиксированы на материковом Китае. Второй страной по количеству заболевших является Южная Корея, где заразились 4 212 человек.

Согласно с данными карты распространения коронавируса от Центра Джона Хопкинса, в результате инфицирования SARS-CoV-2 умерли 3048 человек, выздоровели – 45 074. Самое большое количество смертей и выздоровлений зафиксированы в китайской провинции Хубэй. В Италии заболели 1694 человека, умерли 34, выздоровели – 83.

По одному инфицированному зарегистрировали в Эстонии, Новой Зеландии, Беларуси, Монако, Люксембурге, Северной Македонии, Шри-Ланке, Доминиканской Республике, Армении, Нигерии, Ирландии, Камбодже, Литве, Непале и Афганистане. В Украине подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет.

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

Как пишет CNN, в США 29 февраля количество жертв от заболевания выросло до двух. Скончался 70-летний мужчина.

Напомним, по мнению медиков, самым вероятным резервуаром SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, являются летучие мыши. Однако считается, что вирус преодолел видовой барьер к человеку от другого промежуточного животного-хозяина. Ими могут быть дикие, домашние или одомашненные животные, которые еще не идентифицированы.