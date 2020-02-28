Кличко назвал семь больниц в Киеве для приема больных с коронавирусом

Подготовлены 500 коек, в том числе с аппаратами искусственной вентиляции легких.

КГГА определила 7 больниц для госпитализации людей с подозрением на коронавирус. Об этом рассказал журналистам мэр Киева Виталий Кличко.

"Люди путешествуют по Европе и гарантировать, что заболевших в Киеве не будет, мы не можем", - отметил он.

"Сейчас в столице обустроены семь баз для госпитализации людей, у которых могут выявить коронавирус. Три из них - для взрослых, три - для детей и специальная база - для беременных", - сказал Кличко.

Этими базами стали:

Александровская клиническая больница (Шелковичная улица)

Киевская городская клиническая больница №4 (Соломенская улица)

Киевская городская клиническая больница №9 (Рижская улица)

Киевская городская детская больница №1 (Богатырская улица)

Киевская городская детская больница №2 (улица Алишера Навои)

Киевская городская детская инфекционная больница (Дегтяревская улица)

Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины (улица Героев Сталинграда)

Помимо этого, по Киеву работают 2 специализированные бригады для транспортировки пациентов с подозрением на коронавирус.

В целом в Киеве подготовлено 500 коек, из них 237 для взрослых, 200 для детей и остальные для беременных. Есть 78 боксов, реанимационные кровати обеспечены аппаратами искусственной вентиляции легких.

Кроме того, при необходимости могут быть перепрофилированы отдельно стоящие корпуса других больниц.

Напомним, вчера КГГА сообщала, что определила больницы куда будут принимать людей с подозрением на коронавирус, однако не сообщалось какие именно медучреждения готовы принимать больных.

В случае необходимости, вероятных инфицированных коронавирусом больных будут транспортировать в специально оборудованном санитарном вертолете, который находится на круглосуточном дежурстве в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям.

Ранее сообщалось, Министерство здравоохранения ожидает поступления экспресс-тестов для выявления коронавирусной инфекции SARS-CoV-2 10 марта.