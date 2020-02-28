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Мексика подтвердила два первых случая инфицирования коронавирусом

Один из пациентов контактировал с вернувшимся из Италии путешественником. 

Мексика подтвердила два первых случая инфицирования коронавирусом
Фото: glavcom.ua

В Мексике подтвердили два первых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения Хьго Лопес-Гателл, пишет ABC news.

Один из пациентов находится в Мехико, второй – на севере штата Синалоа. Второй случай еще не получил результатов исследования, но его рассматривают как подтвержденный.

По меньшей мере пятеро членов семьи первого пациента были изолированы. Известно, что один из больных контактировал с кем-то, кто недавно путешествовал в северный итальянский регион, где наблюдается вспышка SARS-CoV-2.

Президент Мексики Лопес Обрадор подчеркнул, что ситуация "не ужасная".

"Не должно быть никакой желтой журналистики или преувеличений, чтобы вызвать массовый психоз страха, террора", – отметил президент.

Напомним, первой страной Латинской Америки, в которой диагностировали коронавирус, стала Бразилия. 

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