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В Швейцарии из-за коронавируса запретили массовые мероприятия: в мае – ЧМ по хоккею

Состоялось внеочередное заседание Федерального совета Швейцарии.

В Швейцарии из-за коронавируса запретили массовые мероприятия: в мае – ЧМ по хоккею
Фото: EPA/UPG

Правительство Швейцарии в связи с угрозой распространения коронавируса запретило проведение публичных мероприятий с аудиторией свыше 1000 человек, сообщает swissinfo.ch.

Этот запрет введен как минимум до 15 марта. Он уже вступил в силу, несмотря на разгар карнавального сезона, который привлекает большое число людей во многие швейцарские города.

"Главный приоритет Федерального совета Швейцарии – защита населения. Мы реагируем на последние события в области эпидемии коронавируса и классифицируем ситуацию в Швейцарии как чрезвычайную с точки зрения угрозы эпидемии. Сложившаяся ситуация позволяет федеральному совету принять меры, которые обычно входят в компетенцию кантонов", - сказано в заявлении правительства.

В этой связи впервые за 70 лет отменен женевский автосалон, сообщает The Verge.

Женевский автосалон-2020 должен был пройти с 3 по 15 марта.

Напомним, именно в Швейцарии (Цюрихе и Лозанне) в мае должен пройти чемпионат мира по хоккею. В Цюрихе были подтверждены два случая заболевания.

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