Украина может не показать Олимпиаду-2020 в Токио

Трансляция Олимпийских Игр-2020 в Украине под угрозой.

Украинские болельщики могут не увидеть трансляцию из Токио Олимпийских Игр-2020, сообщает Hromadske.

У официального телетранслятора, котрым является "UA: Суспільне", арестованы все счета за долги бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, уточняет издание.

В "Суспільному" отмечают, что арест счетов уже исключил возможность нормальной подготовки к трансляции ОИ-2020, а также может остановить запуск новых проектов.

Напомним, Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее член МОК объяснил, при каких условиях Олимпиада в Токио может быть отменена.