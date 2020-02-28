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Украина может не показать Олимпиаду-2020 в Токио

Трансляция Олимпийских Игр-2020 в Украине под угрозой.

Украина может не показать Олимпиаду-2020 в Токио
Фото: hromadske.ua

Украинские болельщики могут не увидеть трансляцию из Токио Олимпийских Игр-2020, сообщает Hromadske.

У официального телетранслятора, котрым является "UA: Суспільне", арестованы все счета за долги бывшей государственной Национальной телекомпании Украины, уточняет издание.

В "Суспільному" отмечают, что арест счетов уже исключил возможность нормальной подготовки к трансляции ОИ-2020, а также может остановить запуск новых проектов.

Напомним, Олимпиада пройдет с 24 июля по 9 августа.

Ранее член МОК объяснил, при каких условиях Олимпиада в Токио может быть отменена.

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