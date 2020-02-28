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3-кратного олимпийского чемпиона по плаванию дисквалифицировали на 8 лет за употребление допинга

Сунь Ян может завершить карьеру.

3-кратного олимпийского чемпиона по плаванию дисквалифицировали на 8 лет за употребление допинга
Сунь Ян
Фото: i-swimmer.ru/

Гордость китайского плавания, 3-кратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Сунь Ян отстранен от спортивной деятельности на 8 лет после нарушения антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Спортивного арбитражного суда (CAS).

Спортсмен провалил допинг-пробу в сентябре 2018 года, после чего дело было направлено на рассмотрение Допингового совета Международной федерации плавания (FINA), который оправдал китайца.

В свою очередь, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) подало апелляцию на данное решение FINA в CAS.

Суд единогласным решением постановил отстранить Сунь Яна от участия в спортивных соревнованиях в течение восьми лет.

Напомним, Сунь Ян выигрывал "золото" Олимпийских игр-2012 в Лондоне на дистанциях 400 и 1500 метров вольным стилем, а также в Рио-де-Жанейро в 2016 году на дистанции 200 метров.

Таким образом, 28-летний спортсмен не примет участие в Олимпиаде-2020 в Токио и может досрочно завершить профессиональную карьеру.

Добавим, что Сунь родился в семье спортсменов, его родители были волейболистами. Именно от них он унаследовал спортивные гены и любовь к спорту.

Ян весьма внимательно относится к своему рациону питания. В преддверии Олимпийских игр-2012 китайский пловец съедал целую рыбу при каждом приеме пищи. Его тренер-Чжу Чжиган утверждал, что употребление рыбы положительным образом сказывается на результатах Суня в плавании.

Оказывается, что не только специфический рацион питания повлиял на успехи китайского пловца.

Напомним, на прошлом чемпионате мира по водным видам спорта, который прошел в южнокорейском Кванджу, Ян попал в очередной скандал. Британец Данкан Скотт, разделивший "бронзу" с россиянином Мартином Малютиным, отказался жать руку Суню и делать с ним фото на пьедестале почета.

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