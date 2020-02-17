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Защита "Манчестер Сити" в суде CAS будет основываться на опыте ПСЖ и "Ювентуса", - СМИ

Почему одним можно, а другим нет, вопрошают на "Этихад".

Защита "Манчестер Сити" в суде CAS будет основываться на опыте ПСЖ и "Ювентуса", - СМИ
"Этихад"
Фото: EPA/UPG

"Манчестер Сити" собирается подавать апелляцию на решение УЕФА дисквалифицировать клуб на два года из еврокубков, а также оштрафовать на 30 млн евро, сообщает The Athletic.

При этом в стане "горожан" уверены, что их апелляция в Спортивном арбитражном суде (CAS) будет иметь положительный для клуба эффект.

Линия защиты в суде будет строится на опыте двух других суперклубов – "Пари Сен-Жермен" и "Ювентуса", уточняет издание.

В частности, боссы клуба с "Этихад" весьма недовольны деятельностью властей Катара, которые фактически являются хозяевами ПСЖ. Руководство английского клуба уверено, что владельцы парижан нарушают правила финансового фэйр-плей, но к ним в рамках аналогичного расследования относятся весьма лояльно, в отличие от МС.

"Манчестер Сити" будет запрашивать в CAS относительно спонсорских сделок ПСЖ, включая трансферные операции по Неймару и Килиану Мбаппе, за что парижане не получили никаких наказаний от УЕФА.

Кроме того, "горожане", поинтересуются деятельностью и другого топ-клуба Европы - "Ювентуса".

Напомним, генеральным спонсором туринцев является Fiat - компания президента клуба Андреа Аньелли. Функционер, к тому же, является членом исполнительного комитета УЕФА.

Коллегой Аньели по исполнительному органу УЕФА стал и президент ПСЖ Нассер Аль-Хелайфи, в чем МС видит элементы коррупции.

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