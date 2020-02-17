В рамках 24-го тура Серии А состоялся один из определяющих в борьбе за скудетто матчей. В Риме на "Стадио Олимпико" "Лацио" принимал "Интер" и одержал волевую победу 2:1.

Счет на предпоследней минуте первого тайма открыли гости. Дебютный гол за миланцев забил Эшли Янг, став всего четвертым английским игроком, забивавшим в Серии А в XXI веке – 0:1.

Но во втором тайме преимуществом владели хозяева. На 50-й минуте усилиями Чиро Иммобиле "Лацио" заработал право на 11-метровый. Сам Чиро его и реализовал – 1:1.

На 69-й минуте Сергей Милинкович-Савич установил окончательный счет в матче – 2:1.

Таким образом, гонку за скудетто вновь единолично возглавил "Ювентус", обыгравший "Брешию" 2:0 и набравший 57 очков.

На второе место вышел "Лацио", отставая от "Старой синьоры" на 2 очка.

Две позиции потерял "Интер", у которого осталось 54 очка.