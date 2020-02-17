В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
В Английской Премьер-Лиге забили гол прямым ударом с углового
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Определились финалисты нацотбора на "Евровидение"
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Россия назвала условия проведения украинских выборов в аннексированном Крыму
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Норвежец Бё назвал победителя спринта на ЧМ по биатлону россиянина Логинова "обманщиком"
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Запорожского "смотрящего" Анисимова задержали в Киеве
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Оппонент Ломаченко в легком весе срубил соперника на 80-й секунде и отстоял титул чемпиона WBC Silver
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Пьяный полицейский в Броварах сбил двух людей на переходе, один из пешеходов погиб (обновлено)
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Дочь экс-главы разведки США задержана по подозрению в убийстве
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
Обнародован полный список иерархов МП, которые обещали прийти на Собор, но не явились
ГлавнаяСпорт

"Лацио" сбросил "Интер" с промежуточной поул-позишн в Серии А

"Ювентус" вновь единолично возглавил таблицу.

"Лацио" сбросил "Интер" с промежуточной поул-позишн в Серии А
Футболисты "Лацио" празднуют победу
Фото: EPA/UPG

В рамках 24-го тура Серии А состоялся один из определяющих в борьбе за скудетто матчей. В Риме на "Стадио Олимпико" "Лацио" принимал "Интер" и одержал волевую победу 2:1.

Счет на предпоследней минуте первого тайма открыли гости. Дебютный гол за миланцев забил Эшли Янг, став всего четвертым английским игроком, забивавшим в Серии А в XXI веке – 0:1.

Но во втором тайме преимуществом владели хозяева. На 50-й минуте усилиями Чиро Иммобиле "Лацио" заработал право на 11-метровый. Сам Чиро его и реализовал – 1:1.

На 69-й минуте Сергей Милинкович-Савич установил окончательный счет в матче – 2:1.

Таким образом, гонку за скудетто вновь единолично возглавил "Ювентус", обыгравший "Брешию" 2:0 и набравший 57 очков.

На второе место вышел "Лацио", отставая от "Старой синьоры" на 2 очка.

Две позиции потерял "Интер", у которого осталось 54 очка.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , ,
Новости по теме:

Читайте также