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Роналду увел "Ювентус" от поражения в полуфинале Кубка Италии

Криштиану сам заработал пенальти и сам его реализовал.

Роналду увел "Ювентус" от поражения в полуфинале Кубка Италии
Криштиану Роналду
Фото: EPA/UPG

В паре "Милан""Ювентус" состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии, в котором в роли хозяев выступали россонери.

Поединок на "Сан-Сиро" завершился вничью – 1:1.

На гол Анте Ребича, забитого хорватом на 61-й минуте, "Ювентус" сумел ответить лишь в самом конце встречи – Криштиану Роналду в штрафной площади хозяев высоко выпрыгнул боковыми ножницами, и после его удара мяч угодил в руку защитника "Милана" Давиде Калабрия.

Обслуживающий матч римлянин Паоло Валери указал на 11-метровую отметку.

С точки португалец обычно не промахивается.

4 марта командам предстоит провести ответный матч.

Напомним, во второй полуфинальной паре "Наполи" нанес на выезде поражение "Интеру".

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