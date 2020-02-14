Криштиану сам заработал пенальти и сам его реализовал.

В паре "Милан" – "Ювентус" состоялся первый матч полуфинала Кубка Италии, в котором в роли хозяев выступали россонери.

Поединок на "Сан-Сиро" завершился вничью – 1:1.

На гол Анте Ребича, забитого хорватом на 61-й минуте, "Ювентус" сумел ответить лишь в самом конце встречи – Криштиану Роналду в штрафной площади хозяев высоко выпрыгнул боковыми ножницами, и после его удара мяч угодил в руку защитника "Милана" Давиде Калабрия.

Обслуживающий матч римлянин Паоло Валери указал на 11-метровую отметку.

С точки португалец обычно не промахивается.

4 марта командам предстоит провести ответный матч.

Напомним, во второй полуфинальной паре "Наполи" нанес на выезде поражение "Интеру".