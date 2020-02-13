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Сага о выделении "Карпатам" земли стадиона "Украина" подошла к своему завершению

Львовский горсовет принял положительный результат, но с условиями.

Сага о выделении "Карпатам" земли стадиона "Украина" подошла к своему завершению
Стадион "Украина"
Фото: http://forpost.lviv.ua/

Сегодня на сессии Львовского городского совета было принято решение о передаче в долгосрочную аренду ФК "Карпаты" земли стадиона "Украина", сообщает портал "Форпост".

По информации издания, клуб будет платить городу 2,15 млн гривен в год. Арендное соглашение рассчитано на 8 лет.

При этом главным условием арендного соглашения является передача корпоративных прав "Карпат" во владение территориальной общины города и создание одноименного Народного клуба.

Ранее руководство "Карпат" заявляло о планах на реконструкцию стадиона "Украина", который в обновленном виде будет готов принять 15-17 тыс. зрителей.

Напомним, что предыдущее голосование за передачу земли стадиона "Украина" во владение "Карпатам", которое прошло 23 января, львовский горсовет провалил.

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