Владимир Кличко ответил на перспективу его матч-реванша с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко прокомментировал предстоящий бой между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером, а также оценил шансы на проведение его поединка с Фьюри.

Легенда украинского бокса заявил, что его матч-реванш с Фьюри исключен.

"Я хочу, чтобы Фьюри победил Уайлдера, верите вы в это или нет. А затем должен состояться реванш между мной и Фьюри. Но нет, я не объявляю свое возвращение. Запомните мои слова, я не собираюсь проводить с ним реванш", - приводит слова Кличко thenational.ae.

Но это вовсе не означает, что Владимир не проведет поединок с другим боксером.

"Победа Фьюри над Уайлдером может открыть множество новых дверей в супертяжелом весе. Уайлдер собирается победить нокаутом, а Фьюри рассчитывает выиграть по очкам.

Победитель боя Фьюри - Уайлдер в будущем может встретиться с Энтони Джошуа. Энтони пришел в себя после поражения от Руиса прошлым летом, поэтому посмотрим, как все сложится. Возможно, уже в конце 2020 года у нас будет абсолютный чемпион мира в хэвивейте", - спрогнозировал Кличко-младший.

Последний бой Владимир провел в апреле 2017 года против Энтони Джошуа. Поединок в Лондоне выиграл британец техническим нокаутом в 11-м раунде.

Поединок против Фьюри Кличко провел осенью 2015 года. Тот бой Владимир проиграл по очкам, уступив британцу чемпионские пояса по версиям IBF и WBO, а также титул суперчемпиона по версии WBA.

Напомним, рематч между Фьюри и Уайлдером состоится 22 февраля в Лас-Вегасе.