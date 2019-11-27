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Назначена официальная дата матч-реванша супертяжеловесов Фьюри и Уайлдера

На кону будут стоять 2 пояса.

Назначена официальная дата матч-реванша супертяжеловесов Фьюри и Уайлдера
Фото: news.com.au

Второй бой между чемпионом мира по версии WBC, американцем Деонтеем Уайлдером (42-0-1, 41 нокаут) и британцем Тайсоном Фьюри (29-0-1, 20 нокаутов) состоится 22 февраля 2020 года, сообщил глава Top Rank Боб Арум.

"Мы все объявим до Рождества, но бой состоится 22 февраля. Можете не волноваться и спокойно спать", - цитирует Арума ESPN.

Соперники разыграют два чемпионских пояса. Помимо чемпионского титула по версии WBC, на кону будет стоять вакантный титул журнала The Ring 

Бой, скорее всего, состоится в MGM Grand в Лас-Вегасе, штат Невада.

Напомним, в первом поединке между 34-летним Уайлдером и 31-летним Фьюри, который состоялся в декабре 2018 года, была зафиксирована ничья раздельным решением судей: 115-111 за Уайлдера, 114-112 за Фьюри и 113-113.

При этом англичанин дважды побывал в нокдауне – в 9-м и 12-м раундах.

Последним боем Уайлдера был поединок против Луиса Ортиса, который завершился техническим нокаутом кубинца в 7-м раунде.

Таким образом, Деонтей в 10-й раз подряд защитил титул чемпиона мира.

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