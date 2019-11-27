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В матче Лиги Чемпионов арбитр удалил с поля сразу двух игроков за празднование гола

Словенец Иван Кружляк был принципиален.

В матче Лиги Чемпионов арбитр удалил с поля сразу двух игроков за празднование гола
Крепен Дьятта в забеге за своим вторым "горчичником"
Фото: EPA/UPG

В рамках 5-го тура группового этапа Лиги Чемпионов в очном противостоянии в Стамбуле между "Галатасараем" и "Брюгге" определялся потенциальный участник розыгрыша Лиги Европы – напомним, первые два места в группе А заранее застолбили за собой "Пари Сен-Жермен" и "Реал".

Противостояние на "Турк Телеком Арена" было под стать турецким фанатам – жарким.

Открыли счет хозяева – на 11-й минуте это сделал Адем Бююк 1:0.

Во втором тайме турки отдали инициативу сопернику и, казалось, тактика эшелонированной обороны принесет им успех.

Но на 2-й компенсированной минуте сольный проход Крепена Дьятта завершился бильярдным ударом в нижнюю "лузу" ворот 1:1.

Радости игроков "Брюгге" не было предела. И первого, кого переполняли эмоции был именно сенегальский легионер "черно-синих", который во время празднования снял футболку, но забыл, что у него уже есть в пассиве желтая карточка.

Арбитр из Словении Иван Кружляк был педантичен в этом эпизоде и повторно наградил Диатта "горчичником", и удалил с поля.

Аналогичное наказание ждало и Клинтона Мату, который во время того же празднования гола на радостях принес материальный ущерб стадиону - сломал угловой флажок. К тому моменту Мата также обладал желтой карточкой, и аналогично Диатта отправился отдыхать.

До финального свистка гости отбивались пару минут вдевятером.

Перед последним туром "Брюгге" опережает "Галатасарай" на 1 очко.

В 6-м туре бельгийцы принимают "Реал", а турки едут в Париж.

Обзор поединка "Галатасарай" - "Брюгге".

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