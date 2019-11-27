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Левандовски за 15 минут оформил самый быстрый покер в истории Лиги Чемпионов

Поляк неудержим в этом сезоне.

Левандовски за 15 минут оформил самый быстрый покер в истории Лиги Чемпионов
Роберт Левандовски
Фото: EPA/UPG

Мюнхенская "Бавария", которая еще в предыдущем туре группового этапа обеспечила себе выход в европейскую лигочемпионскую весну, после матча на стадионе "Райко Митич" в Белграде против "Црвены Звезды" гарантировала себе и первое место в группе В.

Причем сделали это подопечные Ханси Флика в ярком стиле, забив "звездашам" 6 безответных голов.

Героем поединка стал форвард Роберт Левандовски, оформивший покер.

Причем, с момента первого гола, который поляк забил с пенальти, до четвертого своего точного удара, прошло всего 14 с половиной минут.

Быстрее Роберта покер в ЛЧ еще никто не оформлял.

Добавим, что после увольнения Нико Ковача "Бавария" под руководство Флика демонстрирует просто-таки блестящие результаты – все 4 матча были выиграны с общим счетом 16:0.

Обзор поединка "Црвена Звезда" - "Бавария" - на официальном сайте УЕФА,

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