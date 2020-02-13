Гвардиола назвал условие, по которому его могут уволить из "Манчестер Сити" по ходу сезона

Накануне европейской футбольной весны главный тренер "Манчестер Сити" поделился ожиданиями от предстоящих матчей 1/8 финала Лиги Чемпионов с мадридским "Реалом".

При этом коуч "горожан" не исключает своего увольнения в случае вылета из ЛЧ.

"Я хочу выиграть Лигу Чемпионов. Уже давно мечтаю об этом и с нетерпением жду подготовки к матчам против "Реала". Этот процесс и следующие две недели будут самыми счастливыми в моей работе.

Если мы не обыграем "Реал", тогда президент или спортивный директор "Сити" могут прийти и сказать: "Это плохо, мы хотели выиграть Лигу Чемпионов, мы вас увольняем", - цитирует Гвардиолу Sky Sports.

Напомним, первый матч между командами состоится 26 февраля в Мадриде. Ответная встреча пройдет 17 марта на стадионе "Этихад".