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"Реал" является самым убыточным клубом двух последних трансферных кампаний

"Челси" является самым прибыльным.

"Реал" является самым убыточным клубом двух последних трансферных кампаний
"Реал"

За два прошедших трансферных окна (лето-2019 и зима-2020) мадридский "Реал" признан клубом с самым худшим трансферным балансом в европейском футболе, по версии CIES Football Observatory.

"Бланкос" потратили на приобретение новых игроков 330 млн евро, получив доход с продажи своих футболистов лишь 149 млн. Отрицательный баланс составил 181 млн евро.

На удивление, на втором месте расположился новичок Английской Премьер-Лиги сезона 2019/20 - "Астон Вилла", которая в настоящее время борется за выживание. Показатель бирмингемцев – минус 169 млн евро.

Тройку же лидеров с сомнительным показателем дополнила "Барселона" с результатом в 166 млн.

Отметим, в топ-20 с отрицательным сальдо 8 клубов представляют АПЛ, 6 – итальянскую Серию А, 3 – Бундеслигу, 2 – испанскую Ла Лигу и 1 – французскую Лигу 1.

Доход/Расход Сальдо (млн евро)

  1. Реал 330/149 -181
  2. Астон Вилла 172/3 -169
  3. Барселона 288/122 -166
  4. Манчестер Юнайтед 244/93 -151
  5. Тоттенхэм Хотспур 204/63 -141
  6. Монако 211/90 -121
  7. Интер235/124 -111
  8. Ювентус 235/141 -94
  9. Фиорентина 137/44 -93
  10. Герта 117/25 -92
  11. Арсенал 164/79 -85
  12. Брайтон 88/4 -84
  13. Манчестер Сити 161/80 -81
  14. Наполи 196/116 -80
  15. Шеффилд Юнайтед 80/3 -77
  16. Болонья 96/25 -71
  17. Парма 77/6 -71
  18. Бавария 143/75 -68
  19. Байер 103/38 -65
  20. Вест Хэм Юнайтед 126/61 -65

На противоположном полюсе расположился лондонский "Челси", который является лидером по трансферному балансу за 2 последних трансферных окна – 205 млн евро.

Доход/Расход Сальдо (млн евро)

  1. Челси 250/45 205
  2. Бенфика 230/64 166
  3. Аякс 201/64 137
  4. Спортинг 121/29 92
  5. РБ Зальцбург 103/28 75
  6. Лилль 168/99 69
  7. Хоффенхайм 134/65 69
  8. Сампдория 99/42 57
  9. Эйндховен 98/42 56
  10. Эмполи 70/20 50
  11. Паранаэнше 52/2 50
  12. Кристал Пэлас 56/10 46
  13. Динамо Загреб 51/5 46
  14. Суонси 47/21 46
  15. Генк 86/42 44
  16. Сампдория 105/64 41
  17. Генуя 83/43 40
  18. Бордо 55/18 37
  19. Сент-Этьен 51/15 36
  20. Штутгарт 56/23 33
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