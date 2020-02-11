"Реал" является самым убыточным клубом двух последних трансферных кампаний

За два прошедших трансферных окна (лето-2019 и зима-2020) мадридский "Реал" признан клубом с самым худшим трансферным балансом в европейском футболе, по версии CIES Football Observatory.

"Бланкос" потратили на приобретение новых игроков 330 млн евро, получив доход с продажи своих футболистов лишь 149 млн. Отрицательный баланс составил 181 млн евро.

На удивление, на втором месте расположился новичок Английской Премьер-Лиги сезона 2019/20 - "Астон Вилла", которая в настоящее время борется за выживание. Показатель бирмингемцев – минус 169 млн евро.

Тройку же лидеров с сомнительным показателем дополнила "Барселона" с результатом в 166 млн.

Отметим, в топ-20 с отрицательным сальдо 8 клубов представляют АПЛ, 6 – итальянскую Серию А, 3 – Бундеслигу, 2 – испанскую Ла Лигу и 1 – французскую Лигу 1.

Доход/Расход Сальдо (млн евро)

Реал 330/149 -181 Астон Вилла 172/3 -169 Барселона 288/122 -166 Манчестер Юнайтед 244/93 -151 Тоттенхэм Хотспур 204/63 -141 Монако 211/90 -121 Интер235/124 -111 Ювентус 235/141 -94 Фиорентина 137/44 -93 Герта 117/25 -92 Арсенал 164/79 -85 Брайтон 88/4 -84 Манчестер Сити 161/80 -81 Наполи 196/116 -80 Шеффилд Юнайтед 80/3 -77 Болонья 96/25 -71 Парма 77/6 -71 Бавария 143/75 -68 Байер 103/38 -65 Вест Хэм Юнайтед 126/61 -65

На противоположном полюсе расположился лондонский "Челси", который является лидером по трансферному балансу за 2 последних трансферных окна – 205 млн евро.

Доход/Расход Сальдо (млн евро)