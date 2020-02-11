"Реал" является самым убыточным клубом двух последних трансферных кампаний

За два прошедших трансферных окна (лето-2019 и зима-2020) мадридский "Реал" признан клубом с самым худшим трансферным балансом в европейском футболе, по версии CIES Football Observatory.
"Бланкос" потратили на приобретение новых игроков 330 млн евро, получив доход с продажи своих футболистов лишь 149 млн. Отрицательный баланс составил 181 млн евро.
На удивление, на втором месте расположился новичок Английской Премьер-Лиги сезона 2019/20 - "Астон Вилла", которая в настоящее время борется за выживание. Показатель бирмингемцев – минус 169 млн евро.
Тройку же лидеров с сомнительным показателем дополнила "Барселона" с результатом в 166 млн.
Отметим, в топ-20 с отрицательным сальдо 8 клубов представляют АПЛ, 6 – итальянскую Серию А, 3 – Бундеслигу, 2 – испанскую Ла Лигу и 1 – французскую Лигу 1.
Доход/Расход Сальдо (млн евро)
- Реал 330/149 -181
- Астон Вилла 172/3 -169
- Барселона 288/122 -166
- Манчестер Юнайтед 244/93 -151
- Тоттенхэм Хотспур 204/63 -141
- Монако 211/90 -121
- Интер235/124 -111
- Ювентус 235/141 -94
- Фиорентина 137/44 -93
- Герта 117/25 -92
- Арсенал 164/79 -85
- Брайтон 88/4 -84
- Манчестер Сити 161/80 -81
- Наполи 196/116 -80
- Шеффилд Юнайтед 80/3 -77
- Болонья 96/25 -71
- Парма 77/6 -71
- Бавария 143/75 -68
- Байер 103/38 -65
- Вест Хэм Юнайтед 126/61 -65
На противоположном полюсе расположился лондонский "Челси", который является лидером по трансферному балансу за 2 последних трансферных окна – 205 млн евро.
Доход/Расход Сальдо (млн евро)
- Челси 250/45 205
- Бенфика 230/64 166
- Аякс 201/64 137
- Спортинг 121/29 92
- РБ Зальцбург 103/28 75
- Лилль 168/99 69
- Хоффенхайм 134/65 69
- Сампдория 99/42 57
- Эйндховен 98/42 56
- Эмполи 70/20 50
- Паранаэнше 52/2 50
- Кристал Пэлас 56/10 46
- Динамо Загреб 51/5 46
- Суонси 47/21 46
- Генк 86/42 44
- Сампдория 105/64 41
- Генуя 83/43 40
- Бордо 55/18 37
- Сент-Этьен 51/15 36
- Штутгарт 56/23 33