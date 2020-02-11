Дебютировавшего на профи ринге Выхриста лишат стипендии и квартиры

Вопрос будет рассмотрен на ближайшей сессии горсовета Кременчуга.

Украинского боксера Виктора Выхриста лишат стипендии городского совета и отберут квартиру за переход в профессиональный бокс, информации telegraf.in.ua.

Выхрист рискует остаться без служебной квартиры за несоблюдение контракта с управлением молодежи и спорта Кременчугского городского совета.

Отмечается, что на ближайшей сессии горсовета будет вынесен вопрос о распределении стипендии Выхриста в размере 6 тыс. гривен.

Также 27-летний боксер рискует лишиться служебной квартиры, так как он не выполнил ранее уговоренные условия контракта - спортсмен должен был 10 лет тренировать детей в СДЮШОР, а также представлять Кременчуг на соревнованиях украинского и международного уровней.

Напомним, в прошедший уик-энд в Германии состоялся дебют Выхриста на профи-ринге. Соперником украинца был белорус Андрей Мазаник (13–11, 10 KO).

Дебют оказался запоминающимся - украинскому супертяжеловесу потребовалось лишь 40 секунд, чтобы нокаутировать соперника.