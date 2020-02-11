Супердраматичной серией пенальти завершился матч за Суперкубок Японии между командами "Виссел Кобе" и "Йокогама".

В основное время матч завершился вничью – 3:3.

Серия послематчевых пенальти началась довольно банально – команды забили по 2 пенальти, в том числе отличился и легендарный испанец Андрес Иньеста, который играет за "Виссел Кобе".

И после этого для болельщиков началась валидольная сказка.

Профессиональные футболисты не смогли реализовать 9 пенальти подряд – четырежды мяч попадал в штангу и дважды – в перекладину.

Не забил даже одноклубник Иньесты, известный бельгийский защитник Томас Вермален.

Фото: скриншот

В конце концов Хотару Ямагучи из "Виссел Кобе" надоел этот беспредел и он своим ударом развел голкипера и мяч по разным углам.

Лучшим игроком матча был признан конечно голкипер "Виссел Кобе" Хироки Ликура.

Фото: EPA/UPG Андрес Иньеста со своей семьей

Добавим, что для 35-летнего Иньесты это уже 34-й трофей на клубном уровне. Испанец - 9-кратный чемпион Испании в составе "Барселоны", 7-кратный обладатель Суперкубка Испании, 6-кратный обладатель Кубка Испании, 4 раза Андрес становился победителем Лиги Чемпионов, по 3 раза выигрывал Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, один раз - Кубок Японии, и, вот, теперь - еще и Суперкубок Японии.

Помимо 34 завоеванных клубных трофеев, Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.

Отметим, что в январе Андрес помог "Виссел Кобе" завоевать Кубок Императора.