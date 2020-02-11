Супердраматичной серией пенальти завершился матч за Суперкубок Японии между командами "Виссел Кобе" и "Йокогама".
В основное время матч завершился вничью – 3:3.
Серия послематчевых пенальти началась довольно банально – команды забили по 2 пенальти, в том числе отличился и легендарный испанец Андрес Иньеста, который играет за "Виссел Кобе".
И после этого для болельщиков началась валидольная сказка.
Профессиональные футболисты не смогли реализовать 9 пенальти подряд – четырежды мяч попадал в штангу и дважды – в перекладину.
Не забил даже одноклубник Иньесты, известный бельгийский защитник Томас Вермален.
Лучшим игроком матча был признан конечно голкипер "Виссел Кобе" Хироки Ликура.
Помимо 34 завоеванных клубных трофеев, Иньеста является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании.
Отметим, что в январе Андрес помог "Виссел Кобе" завоевать Кубок Императора.