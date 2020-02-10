Французский дзюдоист впервые проиграл после 154 побед подряд

Дзюдоист из Франции Тедди Ринер прервал свою впечатляющую победную серию.

30-летний самый титулованный спортсмен в истории чемпионатов мира по дзюдо, выступающий в весовой категории свыше 100 кг, уступил японцу Кокоро Кагеуре.

Для Тедди это событие является обидным вдвойне, ведь это произошло на турнире в Париже.

До этого французский спортсмен победил в 154 поединках подряд. Эта серия длилась с сентября 2010 года.

Риннер дважды выиграл Олимпиаду (Лондон-2012 и Рио-де-Жанейро-2016), 11 раз побеждал на чемпионате мира и пять раз - на чемпионате Европы.