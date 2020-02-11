Она может состояться в 2032 году.

Украина нацелилась на проведение летней Олимпиады вместе с Беларусью.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на заседании оргкомитета по подготовке украинских спортсменов к Олимпиаде-2020 в Токио.

"У нас есть инициатива президента, она довольно интересна, по-хорошему смелая. Это возможность совместного проведения летних Олимпийских игр Украиной и Республикой Беларусь. По моему мнению, эта идея точно заслуживает глубокого изучения", - сказал он.

По его словам, в правительстве сейчас изучают эту возможность, чтобы "предложить концепт нашим партнерам".

Ближайшая летняя Олимпиада, на которую может претендовать Украина, состоится в 2032 году.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский отметил, что принимающую страну определяют за семь лет до проведения Олимпиады. Для этого страна-претендента должна направить заявку и гарантийное письмо о соблюдении Олимпийской хартии. Подготовка к таким масштабным соревнованиям длится от 5 до 10 лет.

"Мы должны тщательно изучить имеющиеся у нас ресурсы, опыт Республики Беларусь [принимавшей Европейские игры в 2019 году], других стран. И я предлагаю Республике Беларусь создать совместную рабочую группу для изучения таких возможностей", - сказал министр.

Глава Национального олимпийского комитета Сергей Бубка сказал, что проведение Олимпиады - сложная задача. "Для страны это всегда большой вызов и большой толчок к улучшению спортивной инфраструктуры. В мире признают Украину как спортивную державу, поэтому нам нужно работать в этом направлении", - сказал Бубка.

В свою очередь вице-президент НОК Валерий Борзов подчеркнул, что к подаче заявки нужно подходить очень взвешенно, и поднял три неудобных вопроса, связанных с проведением Олимпиады.

"Первое - финансовый ресурс. Второе - вопрос, почему мы отказались от зимней Олимпиады в прошлом. И третье - где будем проводить парус и регату? В Крыму? А в Киеве и Беларуси нет такой акватории", - сказал он.

Борзов считает, что если Украина второй раз откажется от своей заявки на проведение Олимпиады, то она больше не сможет претендовать на проведение чемпионатов мира в любом из олимпийских видов спорта.

Напомним, что планы провести Олимпиаду в Украине также вынашивал экс-президент Виктор Янукович. В мае 2010 года, через несколько месяцев после вступления в должность, он предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. Планировалось, что они состоятся во Львове.

После Революции достоинства Украина отозвала свою заявку.

Ближайшие Олимпийские игры состоятся в Токио (2020), Пекине (2022), Париже (2024), Милане и Кортина-д’Ампеццо (2026) и Лос Анджелесе (2028).