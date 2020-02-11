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Из всех русских слов легионеру "Динамо" больше всего понравилось "урод"

Николай Шапаренко рассказал о ликбезе Франа Соля.

Из всех русских слов легионеру "Динамо" больше всего понравилось "урод"
Николай Шапаренко
Фото: ФК "Динамо"

Несмотря на последние неудачи киевского "Динамо", как на внутренней, так и международной аренах, хавбек "бело-синих" Николай Шапаренко рассказал об отличной атмосфере внутри столичной команды.

"Я учу Франа Соля новым словам. И вот ему понравилось слово урод. Спрашивал меня: что это? И он дня четыре ходил и так меня называл. С чувством юмора у него все нормально. Воспринимает шутки хорошо", - заявил Шапаренко в интервью программе "Отдушивдушу".

"Нездоровая атмосфера в команде? Я ему это же слово могу прямо сейчас написать. Это же шутки. А пресса постоянно ловит хайп на этом", - отметил 21-летний Николай.

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