Несмотря на последние неудачи киевского "Динамо", как на внутренней, так и международной аренах, хавбек "бело-синих" Николай Шапаренко рассказал об отличной атмосфере внутри столичной команды.

"Я учу Франа Соля новым словам. И вот ему понравилось слово урод. Спрашивал меня: что это? И он дня четыре ходил и так меня называл. С чувством юмора у него все нормально. Воспринимает шутки хорошо", - заявил Шапаренко в интервью программе "Отдушивдушу".

"Нездоровая атмосфера в команде? Я ему это же слово могу прямо сейчас написать. Это же шутки. А пресса постоянно ловит хайп на этом", - отметил 21-летний Николай.