Журналист "1+1" Куксин заявил, что СБУ не предъявляла ему обвинений по делу о прослушке Гончарука (обновлено)

По его словам, правоохранители не объяснили ему, что может указывать на его компьютер.

Служба безопасности Украины не предъявляла никаких обвинений журналисту программы "Гроші" на "1+1" Евгению Куксину после изъятия его рабочего компьютера в рамках обыска в деле о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. Об этом писали "Українські новини" со ссылкой на слова Куксина, однако позднее новость аннулировали.

"Новость "СБУ не предъявила каких-либо обвинений журналисту Куксину по делу прослушки Гончарука" аннулирована", – говорится в сообщении агентства.

Напомним, 15 января на TouTube-канале "Как обмануть президента" опубликовали запись совещания у премьер-министра Алексея Гончарука, на которой звучат голоса, похожие на премьер-министра, министра финансов Оксаны Маркаровой и замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

"У Зеленского очень примитивное, в смысле простое понимание экономических процессов. Он понимает: есть платежный баланс, он сильно изменяется, а гривна сильно укрепилась. Аномально. Он ищет ответ на этот вопрос", – сказал человек с похожим на Гончарука голосом.

Вскоре в сети появилась вторая часть прослушки. На записи в обсуждении, кроме перечисленных в первой части, якобы участвуют также министр Тимофей Милованов и зампред НБУ Дмитрий Сологуб.

После публикации "пленок Гончарука" премьер записал обращение к недоброжелателям и сообщил, что написал заявление об отставке. Уволить без его заявления не могли, поскольку еще не истек срок годового иммунитета.

Зеленский и его Офис опубликовали видеозапись беседы с Гончаруком, в которой говорилось, что президент не принимает его отставки, потому что "кредит доверия еще не исчерпан".

31 январе в СМИ появилась информация о том, что Зеленский уже на следующее утро после публикации аудио знал, кто причастен к этой записи. Сам же файл монтировался на компьютере журналиста-расследователя.

Вечером 5 февраля сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в здании телеканала "1+1" по адресу Куреневская, 18 в Киеве.

Следственные действия были связаны с делом о прослушке премьер-министра Алексея Гончарука. В частности, СБУ допускает, что к скандальным записям может быть причастен журналист "1+1" Евгений Куксин.

Потом в метаданных аудиозаписи с прослушкой Алексея Гончарука нашли упоминание журналиста "1+1" Евгения Куксина, у которого 5 января проводили обыски сотрудники СБУ. Файл был залит в Telegram нардепом Дубинским.