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Полиция Киева направила в суд обвинение против чиновника за присвоение 400 000 грн

По версии следствия, он вступил в сговор с замдиректора частного предприятия. 

Полиция Киева направила в суд обвинение против чиновника за присвоение 400 000 грн
Фото: Макс Левин

В Киеве следователи полиции завершили расследование относительно чиновника, подозреваемого в сговоре с предпринимателем и присвоении 400 000 гривен бюджетных средств. Деньги предназначались для ремонта школы в Дарницком районе столицы, сообщили на странице полиции в Facebook.

Следствие установило, что в 2017 году начальник управления капитального строительства Дарницкой районной госадминистрации и замдиректора частного предприятия заключили договор на выполнение строительно-ремонтных работ в школе на проспекте Николая Бажана. Общая сумма расходов из бюджета составила около 3 миллионов гривен.

"Во время проведения ремонтных работ чиновник в сговоре с представителем частного предприятия подписал несколько актов выполненных работ с недостоверной информацией. Так они присвоили более 400 000 грн бюджетных средств", – уточнили в полиции. 

Обвинительный акт направлен в Дарницкий районный суд Киева. Обвинения касаются ч.4 ст. 191 – присвоение, растрата имущества) и ч.2 ст. 266 (декларирование недостоверной информации). Суд арестовал активы представителя частного предприятия на сумму $60 000 и 1160 евро.

Напомним, в январе СБУ разоблачила чиновников Днепровского горсовета на хищении средств, предназначенных для реконструкции школ и садиков. 

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